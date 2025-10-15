Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.
İhsaniye’de korkunç çarpışma
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Döğer Beldesi Emre Gölü mevkisinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.
Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz sürücü Eren E. (15) yönetimindeki 64 AES 832 plakalı otomobil, Mücahit K. (29) idaresindeki 06 AL 9820 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.
15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Eren E. olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan Adnan S. (15) ve Ali Adem K. (14) ile diğer sürücü Mücahit K. (29) ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma inceleme başlattı
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı.
Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Trafik kazalarında çocuk sürücü alarmı
Uzmanlar, ehliyetsiz sürücülerin trafiğe çıkmasının büyük risk oluşturduğunu belirterek, aileleri bu konuda uyarıyor.
Son aylarda özellikle genç yaşta direksiyon başına geçenlerin karıştığı ölümlü kazalarda artış yaşandığı ifade ediliyor.