Merkez Bankası’nın politika faizindeki indirim sonrası bankaların ihtiyaç kredisi faizlerinde değişiklikler yaşandı. 100 bin TL kredi çeken bir kişi için 12 ay vadeli ödemeler bankalara göre farklılık gösteriyor.

İhtiyaç kredisi faizleri ve ödeme tablosu 2025

Merkez Bankası’nın politika faizini %40,5’ten %39,5’e çekmesiyle birlikte bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında düşüş bekleniyor.

Müşteri kredi notu, gelir durumu ve banka politikalarına göre değişiklik gösteren ihtiyaç kredisi faizleri, güncel olarak %2,99 – %4,50 arasında değişiyor.

Aşağıda 100 bin TL kredi çeken bir kişinin 12 ay vadede ödeyeceği aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları listelenmiştir.

Bankalara göre 100 bin TL ihtiyaç kredisi ödemeleri

Banka Faiz/Kâr Payı Oranı Aylık Taksit (TL) Toplam Ödeme (TL) Not CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli %2,99 10.585,47 127.600,64 Yeni müşterilere 5.000 TL Bankkart Lira TEB 3 Ay Ertelemeli %2,99 10.585,47 127.600,64 - Alternatif Bank Dijital %3,29 10.827,17 130.426,04 - Albaraka Türk Dijital %3,50 10.998,01 132.551,12 - On Dijital Bankacılık %3,59 11.071,64 133.434,68 - DenizBank %3,61 11.088,03 133.631,36 - QNB Finansbank %3,64 11.112,65 133.926,80 Yeni müşterilere özel Türkiye Finans 3 Ay Ertelemeli %3,65 11.120,86 133.450,32 - Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli %3,69 11.153,74 134.419,88 - Garanti BBVA %3,84 11.277,45 135.904,40 - Vakıf Katılım %3,89 11.318,84 136.326,08 - Enpara.com %3,94 11.360,31 136.323,72 - Ziraat Katılım %3,99 11.401,85 137.322,20 - İş Bankası %4,39 11.736,85 141.417,20 - Fibabanka %4,50 11.829,81 142.532,72 - Garanti BBVA Borç Kapatma %3,84 11.277,45 135.904,40 - N Kolay BES Teminatlı %3,79 11.236,14 135.333,68 - N Kolay İhtiyaç Kredisi %3,79 11.236,14 135.408,68 -

Not: %2,99 faiz oranı yalnızca KKB puanı 1850 ve üzeri olan müşteriler için geçerlidir.

Ödeme ve erteleme seçenekleri

Bazı bankalar 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor.

Toplam ödeme ve aylık taksitler, faiz oranına ve erteleme seçeneğine göre değişiklik gösterebiliyor.

Banka politikalarına göre, yeni müşterilere veya dijital müşterilere özel kampanyalar uygulanabiliyor.

İhtiyaç kredisi çekerken nelere dikkat edilmeli?

Kredi notu: Faiz oranlarını doğrudan etkiler.

Vade seçeneği: 12 ay, 24 ay, 36 ay gibi farklı vadelerde toplam geri ödeme farklılık gösterir.

Erteleme imkânı: Bazı bankalarda 3 ay erteleme seçeneği mevcut.

Kampanyalar: Banka tarafından sunulan bonus, puan ve indirimler göz önünde bulundurulmalı.