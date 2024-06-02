HİVE/TAŞKENT (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Turizm Bakanları 12. Toplantısı Özbekistan’ın tarihi Hive şehrinde yapıldı.

Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abduhakimov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hüsrev Naziri, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik ve üye ülkelerin turizmden sorumlu bakanları ile üst düzey yöneticiler katıldı.

İİT tarafından "2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti" seçilen Hive'de düzenlenen etkinlikte, Türkiye'yi Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar temsil etti.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan toplantının açılışında konuşan Abduhakimov, İİT Turizm Bakanları 12. Toplantısı'nın "2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti" seçilen tarihi Hive şehrinde yapılmasının kendileri için gurur verici olduğunu kaydederek toplantının, 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden Hive'de yapılıyor olmasının önemini vurguladı.

Bakan Abduhakimov, "İslam kültürünün altın çağı" olarak kabul edilen 9.-12. yüzyıllarda bu topraklarda yetişen El-Harezmi, El-Biruni, Mahmud Zemahşeri gibi alimlerin sadece İslam dünyasının değil, tüm dünyanın kalkınmasına eşsiz katkılar sağladığını belirtti.

Abduhakimov, Özbekistan hükümetinin turizmi ülke ekonomisinin stratejik alanlarından birine dönüştürülmesine yönelik çabaları sonucunda 2023'te ülkeye 7 milyon turistin geldiğini ve turizmden elde edilen gelirin 2,1 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Toplantının ardından İİT Turizm Dönem Başkanlığı Azerbaycan'dan Özbekistan'a geçerken, "2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti" statüsünün verilmesiyle ilgili sertifika da Hive Belediye Başkanı Timur Davletov'a takdim edildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca üye ülkelerden gelen sanatçıların katılımıyla konser verildi. Konserde, Teşkilat'a üye ülkelerin şarkı ve türküleri seslendirildi, halk oyunları ve dans gösterileri sunuldu.

Etkinlik kapsamında İİT etnospor oyunlarından gösteriler sergilendi ayrıca üye ülkelerden gelen ressamların sergisi düzenlendi.

Azerbaycan'da 2022'de yapılan İİT Turizm Bakanları 11. Toplantısı'nda Özbekistan'ın Hive şehri, "2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti" seçilmişti.





