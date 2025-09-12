İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde 4 Temmuz’da başlayan ve altıncı haftasını geride bırakan grev sürüyor. 4/D statüsündeki sürekli işçiler, maaş ve sosyal haklarda iyileştirme talep ederken, üniversite yönetimi ve sendika sürecin ilerlemesi için henüz somut bir adım atmadı. İşçiler ekonomik kayıplarını telafi etmek ve grevin sonlanmasını sağlamak için çözüm bekliyor.

Öz Büro İş Sendikası’na bağlı işçiler, ücret ve sosyal haklarda iyileştirme sağlanamadığı için greve gitmişti. Grev sürecinin uzaması işçilerin ekonomik kayıplarını artırıyor, aile bütçelerini zorluyor.

Üniversite yönetimi, sendikanın bazı toplantılara katılmadığını, arabulucu sürecinde ilgisiz davranıldığını belirtiyor. İşçiler ise sendikanın taleplerini yeterince sahiplenmediğini ifade ediyor.

Grev süresince maaş kayıpları ve sosyal haklardan mahrum kalan işçiler, artan kira ve temel gıda fiyatları karşısında geçinmekte zorlandıklarını söylüyor. Bir kısmı grevin sona ermesi için imza topladı.

Üniversite yönetimi resmî talep bekliyor

Rektörlük, sendikaya yazılı teklif sunmuş ancak yanıt alamadığını açıkladı. Resmî yazılı talep gelmesi hâlinde görüşmelere tekrar başlanabileceğini belirtti. İşçiler, hem sendikanın hem de yönetimin adım atmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.