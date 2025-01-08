Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “2030’a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu” toplantılarının dördüncüsü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve çok sayıda akademik yetkili katıldı.

Küresel rekabette alınması gereken mesafe

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma ve dijitalleşme alanında daha kat edilmesi gereken ciddi mesafeler olduğuna dikkat çekti. Özvar, "Üniversitelerimizin uluslararası akreditasyon standartlarını karşılama noktasında başarılı olduklarını görmek memnuniyet verici. Ancak bu başarıyla yetinmemeliyiz. Uluslararası görünürlüğümüzü artırmak için daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

İstihdama uyumlu programlar öne çıkıyor

Son yıllarda hızla değişen teknolojiye uyum sağlamak amacıyla yeni programlar açıldığını belirten Özvar, "Bu yıl 17 yeni ön lisans ve lisans programı açtık. Dijital beceri açığımızı kapatmak ve istihdamı desteklemek için bu alanlardaki programları artırmaya devam edeceğiz" diye ekledi. Ayrıca, istihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesinin süreceği mesajını da verdi.

Ortak akıl vurgusu

Yükseköğretim sisteminin geleceği için tüm paydaşların katkısının önemine değinen Özvar, “Dijital yetkinlik, uluslararası tanınırlık ve girişimcilik gibi konulara odaklanarak yol haritamızı belirleyeceğiz. KKTC üniversitelerinin de toplantıya katılması, bu sürecin geniş kapsamlı bir iş birliği ile yürütüldüğünü gösteriyor” dedi.

Toplantının kapanışında Özvar, Türk yükseköğretim sisteminin geleceğini güçlendirmek için daha çok çalışılması gerektiğini belirtti ve "2030’a Doğru Türkiye’de Yükseköğretim Toplantılarımızın” hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.