Ikea, Madrid ve Oslo'da müşterilerin birbirine ikinci el mobilya satabileceği bir pazaryeri olan Ikea Preowned platformunu test etmeye başladı. Bu platform, Ikea'nın son yıllarda geçirdiği dönüşümün bir parçası olarak hayata geçiriliyor ve global çapta yaygınlaştırılması planlanıyor.

Global yayılım hedefleniyor

Financial Times’ın haberine göre, Ikea, 2024 yıl sonuna kadar Madrid ve Oslo'daki testlerin ardından, bu pazaryerini küresel olarak yaymayı amaçlıyor. Ikea Preowned, müşterilere mobilyalarını doğrudan alım-satım yapabilecekleri bir alan sunarak, Ikea'nın bu alanda daha iddialı bir rol üstlenmesini sağlayacak.

Yeni iş modeli

Bu hamle, Ikea'nın son yıllarda izlediği dönüşüm stratejisinin bir parçası. Ikea, daha önce kullanılmış mobilyaları satın alıp mağazalarında yeniden satışa sunuyordu. Ancak bu yeni platform, müşterilerin kendi aralarında mobilya alım-satım yapmasına olanak tanıyarak, Ikea’nın bu alandaki hizmetlerini daha geniş bir çerçeveye oturtacak.