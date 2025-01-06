Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iki büyük alkol grubuna ait viski, cin, votka ve tekila gibi içkilerde zam oranının yüzde 21 olduğunu duyurdu.

Pernod Ricard Turkey:

Yeni fiyat listesi 6 Ocak Pazartesi günü itibarıyla uygulanacak.

Yasmin Grup:

Fiyatlar, 7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Uzmanlar, artışın temel nedeninin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yükseltilmesi ve 2025 yılında ekonomideki genel fiyat artışlarının etkisi olduğunu belirtiyor.

Dündar’ın paylaştığı yeni fiyat listelerine göre bazı içkilerdeki fiyatlar şöyle: