Malatya-Sivas karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, askeri araç ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 5 asker ve 3 sivil olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Malatya’nın Kendirli Mahallesi yakınlarında dün gece saat 22.30 sıralarında meydana gelen kaza, askeri aracın kavşak içerisinde bir otomobille çarpışması sonucu yaşandı. İki araçtaki sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemedi. Kazaya karışan askeri araçta görevden dönen jandarma personeli bulunuyordu. Meydana gelen çarpışmada, askeri araçtaki 5 asker ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, sağlık ekiplerinin titiz çalışması devam ediyor.

Kaza nedeniyle trafik aksadı

Kazanın meydana geldiği Malatya-Sivas karayolu, araçların yoldan kaldırılmasına kadar trafiğe kapatıldı. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrası karayolu kontrollü bir şekilde yeniden ulaşıma açıldı. Bölge halkı ve yetkililer, bu tür kazaların önlenmesi adına kavşaklarda alınacak güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Vali Yavuz: “Yaralıların tedavisi devam ediyor”

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Değerli hemşerilerim, görevden dönen jandarma aracı ile bir sivil aracın çarpışması sonucunda 5’i jandarma personeli olmak üzere 8 kişi yaralanmıştır. Yaralılar süratle hastanelere ulaştırılmış ve tedavilerine başlanmıştır” ifadelerini kullandı.