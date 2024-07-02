Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin istifası sonrası Resmi Gazete'de Murat Kurum'un atandığı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirildi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin görevden istifası ardından gözlerin çevrildiği Resmi Gazete'de yerine gelecek iaim belli oldu.

Özhaseki'nin yerine yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayı olan daha önceden de bu makamda bulunan Murat Kurum atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarına göre bir başka görev değişikliği de Sağlık Bakanlığında yaşandı. Uzun süredir Sağlık Bakanlığı görevini sürdüren Fahrettin Koca'nın yerine ise, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.