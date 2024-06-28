DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkında yüksek kâr vaadiyle, Karşıyaka Spor Kulübü'nün üç yöneticisi ile iki iş insanın bulunduğu beş kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü.

Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı da olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kâr vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün üç yöneticisi ile iki iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı.

İki kişi gözaltına alındı

Hatice Ö.'nün para topladığı bu kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği ancak bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarının şikâyeti üzerine Hatice Ö., hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Seçil Erzan olayına benzetilen milyonluk vurgun olayıyla ilgili ekipler, dijital materyallere el koymak üzere harekete geçti.

Polis, Hatice Ö.'nün görev yaptığı banka şubesindeki odasında ve S.Ç.'nin sahibi olduğu döviz bürosunda arama yaptı.

Operasyon kapsamında banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ayrıca bu kişilerin evlerinde de arama yapıldığı belirtildi.

Hatice Ö.'nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi S.Ç. (48) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. S.Ç.'in ifadesinde, "Hatice Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

İntihar girişiminde bulundu

Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Hatice Ö., daha sonra pişman olup, gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hatice Ö.'nün psikiyatri servisinde yatırıldığı öğrenildi. Yemek yemeyi reddettiği, doktorlara göre ifade veremeyecek durumda olduğu belirtilen Hatice Ö.'nün tedavisinin ardından gözaltı işlemi başlatılacağı bildirildi.

DenizBank Genel Müdürü Ateş: Henüz bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Hatice Ö. hakkındaki iddialarına ilişkin, "Şu ana kadar ki incelemelerde henüz bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber Teftiş Kurulumuz inceliyor. İncelemelerin önümüzdeki haftanın başına kadar sonuçlanacağı kanaatindeyim" dedi.

Hatice Ö.'nün dolandırdığı iddia edilen Karşıyaka Spor Kulübü'nün üç yöneticisi ile iki iş insanından aldığı 200 milyon lirayı verdiği öne sürülen döviz bürosu sahibi S.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

Yönetim kurulu üyeliği 'düşürüldü' açıklaması

Bunun yanında Karşıyaka Spor Kulübü yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada hukuki sürecin takip edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Haberlere konu eski yönetim kurulu üyemiz Hatice Ö.'nün, ilk yönetim kurulu toplantısından sonra yapmış olduğumuz 3 yönetim kurulu toplantısına, herhangi bir mazeret beyan etmeksizin katılmamış olması sebebiyle; tüzüğümüzün 24. maddesinin 5. fıkrası gereği yönetim kurulu üyeliği, son yönetim kurulu toplantısında düşürülmüştür. Bu çerçevede Hatice Ö., halihazırda yönetim kurulu üyemiz değildir. Kaldı ki; yönetim kurulumuzda görev yapan herkesin kendi mesleki faaliyetleri ve iş hayatları bulunmakta olup, mesleki yaşantılarında yapmış oldukları eylemler kendilerini bağlamaktadır. Tüm bunların ışığında, yaşananların kulübümüze zarar vermemesi adına hukuki süreç tarafımızdan da itina ile takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."