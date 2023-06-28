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Kurbanlık, daha sonra sahibi tarafından kesildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iki evin arasındaki boşluğa girerek koyunu halatla bağladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kurbanlık koyun sıkıştığı yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Erek Mahallesi’nde Süleyman Çetin'e ait kurban lık koyun , kesim alanına götürüldüğü sırada sahibinin elinden kaçtı. Kısa bir kovalamacanın ardından iki evin arasına giren koyun, burada sıkıştı. Hayvan sahibi, kurbanlığı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Erbaa Belediyesi itfaiyesinden yardım talebinde bulundu.