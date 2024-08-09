SPK, Kıraç Galvaniz Telekominikasyon ve Gündoğdu Gıda'nın ilk halka arz taleplerine onay verdi. Bu onayla birlikte iki şirket, sermaye artırımı yöntemiyle halka arz sürecine başlayacak.

Kıraç Galvaniz'in halka arzı

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kıraç Galvaniz'in halka arzı sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Şirketin mevcut sermayesi 125 milyon TL'den 170 milyon TL'ye yükseltilecek. Halka arz kapsamında 1 TL nominal değerli paylar, 24 TL'den satışa sunulacak. Bu halka arz ile şirket, sermaye yapısını güçlendirmeyi ve yatırımcı tabanını genişletmeyi hedefliyor.

Gündoğdu Gıda'nın halka arzı

Gündoğdu Gıda'nın halka arzı ise sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak. Şirketin sermayesi 9 milyon TL artırılarak 39 milyon TL'ye yükseltilecek. Ayrıca, mevcut ortaklardan Zülküf Kopuz'a ait 1 milyon TL nominal değerli pay da halka arza konu edilecek. Halka arz fiyatı ise 35 TL olarak belirlendi. Gündoğdu Gıda, bu halka arz ile hem sermaye artırımı gerçekleştirecek hem de mevcut ortaklarının paylarını yatırımcılara sunacak.

Halka arz sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

Her iki şirketin de halka arz süreci, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Ancak, halka arz sürecine katılmayı düşünen yatırımcıların şirketlerin finansal durumunu, büyüme potansiyelini ve sektördeki yerini detaylı bir şekilde incelemeleri önem taşıyor. Ayrıca, halka arz fiyatlarının piyasa şartlarına göre belirlenmesi ve yatırımcıların bu fiyatları dikkatle değerlendirmesi gerektiği unutulmamalı.

SPK'nın onayı

SPK'nın onayı, Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda'nın sermaye piyasalarında yer almasının önünü açtı. Bu gelişme, her iki şirketin yatırımcı tabanını genişletmesine ve sermaye yapısını güçlendirmesine olanak tanıyacak. Aynı zamanda, sermaye piyasalarındaki derinliği artırarak, piyasa likiditesine katkı sağlaması bekleniyor.