Enerji konusu yeni değil memleketimde.

Enerjiyi ithal ediyoruz, nedeni basit üretemiyoruz.

Peki enerjiyi ne yapıyoruz? Yoktan! işlere harcıyoruz… nedir bu yoktan işler bakalım…

Niteliksiz üretim,

Niteliksiz tüketim,

Bilinçsiz üretim,

Bilinçsiz tüketim,

Beceriksiz imalat,

Beceriksiz ithalat,

Dünya enerji kablosunu yer altına aldı daha ekonomik ve ergonomik diye biz yer altını bile yanlış anlayıp asfaltın hemen altına aldık.

Dünya temiz enerjiye döndü, biz bir uzatmaya on beş cihaz bağladık.

Dünya enerji tasarrufuna ar-ge departmanları kuruyor, biz kaçak elektrik kullanıp tasarruf yapıyoruz.

Dünya enerji konusuna muazzam bütçe ayırıyor, biz bütçeyi enerji faturasındaki TRT payı, açma kapama bedeli, kaçak elektrik bedeli ile düzeltmeye çalışıyoruz.

Dünya enerji krizine hazırlanıyor, biz krizden çıkacak enerji bulamıyoruz.

Nerden çıktı bu enerji konusu?

İki canımızı kaptırdık enerjiye…

Fotoğraflarına bakarken tükendi enerjimiz.

Müteahhidine de, elektrik dağıtım firmasına da, belediyesine de kötü enerji yolladık milletçe.

Enerjimizi tükettiniz.

Öyle berbat ettiniz ki memleketi eleştirmeyeceğimiz konu kalmadı.

Son olarak enerjimizi tükettiniz iki canımızı pisipisine öldürerek.

Bu enerji parti iş değil, ahlak işi.

İş ahlakını kaybederek kazanç odaklı iş tutanların işi.

İşiniz bitsin inşallah.

A.C.