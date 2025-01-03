Balıkesir’in Edremit ilçesi Dereli Mahallesi’nde meydana gelen yangında 1 ve 3 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) isimli kardeşler, yangında birbirlerine sarılarak can verdi. Mahallede büyük üzüntüye neden olan olayda, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın gece yarısı çıktı

Yangın, gece saat 01.00 sıralarında 2 katlı evin üst katında meydana geldi. Yangının fark edilmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangına 5 araç ve 11 personel ile müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı. Ancak evde yapılan aramalarda, iki küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Babaannenin feryadı yürekleri dağladı

Torunlarını kurtaramamanın üzüntüsünü yaşayan babaanne Zeliha Taşkın, o anları gözyaşları içinde şöyle anlattı:

“İçeri girmemi engellediler. 'Çocuklar içeride!' dedim, ama beni tutup aşağı ittiler. Bağıra bağıra geri geldim. Ev yanıyor, çocuklar yanıyor diye bağırdım ama yetişemedik.”

Babaanne, yangın sonrası çocukların birbirlerine sarılmış şekilde bulunduğunu aktardı.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış sebebine ilişkin incelemeler sürerken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Ekipler, olay yerinde delil toplama çalışmalarına devam ediyor.