Hamileliğin son üç ayında bebeklerin konuşmaları duyabildiği ve öğrenmeye başladığı biliniyor. Ancak, bebeklerin birden fazla dile maruz kalmasının etkileri şimdiye kadar tam olarak anlaşılmamıştı. Frontiers in Human Neuroscience adlı hakemli dergide yayımlanan bir çalışmada, iki dilliliğin anne karnında başladığı tespit edildi.

Araştırmanın detayları

Araştırmacılar, Katalonya'daki 131 anneyle görüşerek 1-3 günlük bebekleri üzerinde bir test yürüttü. Bu bölgedeki annelerden yüzde 41'i hamileyken sadece bir dil konuşmuştu. Katılımcıların yüzde 59'u ise hamileyken ya iki dili birden ya da ikisinden birini ve başka bir dili daha konuşmuştu. Bu diller arasında Arapça, İngilizce ve Portekizce de bulunuyordu.

Bebeklerin beyin tepkileri

Bilim insanları, bebeklerin beyninin konuşmalara verdiği tepkileri ölçmek adına kafalarına elektrotlar yerleştirerek bazı konuşma sesleri dinletti. Bu kayıtlar, /o/ sesi, geçiş kısmı olan /o a/ sesi, sabit bir perdede /a/ ve yüksek perdede /a/ şeklinde dört kısımdan oluşuyordu.

Barselona Üniversitesi'nden Sonia Arenillas-Alcón, çalışmada /o/ ve /a/ seslerini İspanyolca ve Katalanca fonetik repertuarında olmalarından dolayı seçtiklerini belirtti. Düşük frekanslı seslerin fetüse rahimden iyi bir şekilde iletildiği vurgulandı.

Bulgular ve yorumlar

Araştırma sonucunda tek dilli bebeklerin /o a/ sesine daha duyarlı olduğu gözlemlendi. İki dilli bebeklerin ise tüm seslere karşı daha duyarlı olduğu ve herhangi bir sese daha fazla tepki vermediği görüldü. Çalışmanın bir diğer yazarı Natàlia Gorina-Careta, "Burada, tek dilli veya iki dilli konuşmaya maruz kalmanın, doğumda ses perdesi ve sesli harflerin 'nöral kodlaması' üzerinde farklı etkileri olduğunu gösteriyoruz" dedi.

Bebeklerin konuşma öğrenme süreci

Araştırmacılar, hamilelikte konuşulan dillerin bebeklerin konuşmayı öğrenme süreci üzerinde çok az etki yarattığını ve ebeveynlerin endişelenmemesi gerektiğini vurguladı. Makalenin ortak yazarı Jordi Costa Faidella, dil edinimi açısından kritik dönemin doğumdan sonra uzun bir süre devam ettiğini ve doğum sonrası deneyimlerin anne karnında gerçekleşen ilk değişiklikleri gölgede bırakabileceğini belirtti.

Gelecek araştırmalar

Araştırmacılar, yaşamın ilk dönemlerinde birden fazla dile maruz kalmanın etkileri üzerine yapılacak çalışmaların, bu sorulara daha net cevaplar bulabileceğini ifade ediyor. Bu tür araştırmalar, bebeklerin dil edinimi süreçlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.