2017-2022 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim ve 2012-2019 yılları arasında Beşiktaş başkanlığı yapan Fikret Orman, Bodrum'da 888 Private mekanında bir araya geldi. Ercan Saatçi'nin sahnesinde buluşan ikili, birbirini görür görmez sarılıp hasret giderdi.

Aileler ile birlikte eğlence

Fatih Terim, eşi Fulya Terim, kızları ve damadı ile birlikte gecenin tadını çıkarırken; Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun ve yakın arkadaşlarıyla eğlendi. Ercan Saatçi, sahnede “Can dostum” dediği Fikret Orman için “Kendisi ‘Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim’ bestenin sahibi olduğunu iddia ediyor” derken, Fatih Terim için ise “Pes etmeyen adam” diyerek övgü dolu sözler sarf etti.

Sürpriz açıklama

Gecenin izleyenleri arasında bulunan Behzat Uygur da sahneye çıkarak Fatih Terim hakkında bilinmeyen bir detayı paylaştı. Uygur, “Fatih hoca ile aynı dönem futbol oynadım. Ben bıraktım, o ilerledi,” diyerek Terim’in futbolculuk yıllarına dair nostaljik bir anısını anlattı.