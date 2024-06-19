Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı. Olayın ardından geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Afşin ilçesi Alimpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Mehmet Karakoç (20) ve kardeşi Abdulkadir Karakoç (17) ile H.C. (17) ve K.K. (32), Ö.A. (28) tarafından saldırıya uğradı.

Olay yerine anında müdahale

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan Abdulkadir ve ağabeyi Mehmet Karakoç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yaralı H.C. ve K.K.'nın tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Olayın ardından Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma asayiş ve JASAT ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla B.A. (17) ve baba A.A.'yı (55) gözaltına alırken, firari Ö.A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşanan bu üzücü olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Olayın ardındaki gerçekler soruşturmanın ilerlemesiyle ortaya çıkacak.