İzmir’in Ödemiş ilçesinde, kendisinden iki gündür haber alınamayan 62 yaşındaki Nazire Kavaklı, evinde ölü olarak bulundu. Olay, Akıncılar Mahallesi 2’nci Mahfel Sokak’taki iki katlı evin 1'inci katında meydana geldi.

Kayıp ihbarı üzerine ekipler olay yerine geldi

Nazire Kavaklı’dan iki gündür haber alamayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen yakınları, endişe ile durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, Kavaklı’yı evinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Yapılan ilk incelemede, Kavaklı’nın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Polis ekipleri, olay yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Kavaklı’nın cenazesini İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Cenazenin otopsi raporunun ardından kesin ölüm nedeni belirlenecek.

Soruşturma başlatıldı

Polis, Nazire Kavaklı’nın ölümünü araştırmak üzere olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Şu an için herhangi bir suç unsuru bulunmadığı belirtilirken, ölümün doğal nedenlerden mi yoksa başka bir sebepten mi gerçekleştiği konusunda detaylı inceleme yapılacak.