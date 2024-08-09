Polonya Savunma Bakanlığı, 12 milyar dolar değerindeki 96 adet AH-64E Apache helikopterinin satın alınmasını desteklemek amacıyla Boeing ve GE Aerospace ile bir dizi dengeleme anlaşması imzaladı. Reuters’ın haberine göre, Boeing ile yapılan anlaşmanın değeri 400 milyon zloti (102 milyon dolar) olup, bakım desteği ve eğitim hizmetlerini kapsıyor. GE ile yapılan 530 milyon zloti (135 milyon dolar) tutarındaki anlaşma ise Apache ve diğer Polonya askeri helikopterlerine güç sağlayan T700/CT7 motorları için bakım, onarım ve operasyon (MRO) tesislerini desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Bejda, "Polonya Ordusu bu helikopterleri edinmek üzere. Bu, Polonya Cumhuriyeti sınırları dışında yaşananlara, yani Ukrayna’daki savaşa karşı hazırlığımızı ve güvenliğimizi gerçekten güçlendirecek" dedi.

Yerel firmalarla işbirliği

Polonyalı havacılık firması Military Aviation Works (WZL-1), Deblin’deki GE ile yapılan anlaşma kapsamında MRO hizmetlerini sağlayacak. Varşova Askeri Teknoloji Üniversitesi (WAT), motor eğitimi ve Polonya Silahlı Kuvvetleri için gelecekteki mühendislik personelini hazırlama eğitimini yönetecek. Bu anlaşmalar, yüksek değerli yerel istihdam sağlayacak ve Polonya savunma sanayi tabanını motor MRO teknolojisi, eğitim ve teknik yardım gibi yeni alanlarla zenginleştirecek.

GE Aerospace Küresel Satışlar ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rita Flaherty, "WZL-1 ve WAT ile yapılan bu işbirlikleri, Polonya’nın GE Aerospace’in T700/CT7 motorlarının büyüyen filosunu desteklemek için doğru yeteneklere ve kaynaklara sahip olmasını sağlamanın anahtarı olacak" dedi. Flaherty, "Her iki ortak da Polonya Silahlı Kuvvetlerinin ülke içi yeteneklere olan ihtiyacını mükemmel şekilde tamamlıyor ve GE Aerospace, T700/CT7 motor ailesini desteklerken bu Polonyalı şirketlerle çalışmaktan mutluluk duyuyor" diye ekledi.

Varşova’nın helikopter satın alma çılgınlığı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın Boeing helikopterleri için yaptığı satın alma talebini Ağustos 2023’te onaylamıştı. Varşova, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Sovyet döneminden kalma askeri helikopter filosunu Apache helikopterleriyle değiştirmeyi planlıyor. Ülke ayrıca ABD’den sekiz adet Apache uçağı ödünç alıyor ve teslimatının 2024’ten itibaren yapılması bekleniyor. Bunun yanı sıra, Polonya, 2022 yılında 1,83 milyar dolar karşılığında 32 adet AgustaWestland AW149 helikopteri satın aldıktan sonra, ABD’den yaklaşık 32 adet S-70i Black Hawk helikopteri satın almak için görüşmelerde bulunuyor.