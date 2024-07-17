Türkiye'de Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ve İzmir'in Selçuk ilçesi civarında çıkan orman yangınlarına karşı ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için büyük çaba harcıyor.

Balıkesir - Altıeylül yangını

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Taşköy ve Tayyipler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda bugün öğleden sonra yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Olay yerine bir helikopter, arazözler, su ikmal araçları ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını engellemeye çalışıyor.

İzmir - Selçuk yangını

İzmir'in Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla harekete geçti. Bölgeye 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için koordineli bir şekilde çalışıyor.

Diğer yangınlar

Ayrıca, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi çevresindeki zeytinlik alanda da yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında bir ahır zarar gördü, bazı büyükbaş hayvanlar telef oldu ve yonca balyaları yandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.