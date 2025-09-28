Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karağıl köyünde Mustafa Özdemir’e ait iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yakınındaki ormana sıçramadan söndürüldü. Yangın, evde büyük hasara yol açtı.

Ekipler hızla müdahale etti

Yangın, Hisarcık ilçesinin Karağıl köyünde Mustafa Özdemir'e ait iki katlı evin çatısında çıktı. Yangına, Hisarcık ve Emet Belediyeleri ile Orman İşletme Şefliği’ne bağlı itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yangının yakınlarda bulunan ormana sıçramaması için ekipler yoğun bir çalışma sergiledi.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, orman alanına sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak, yangın evde büyük hasara yol açtı. Ekipler, alevlerin yayılmasını engelleyerek, daha fazla maddi zarar oluşmasını önledi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla incelemeler yapacak.