İki Kuzen, Viraneden Bir Sanat Köşkü Yarattı

Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın haberine göre, Rum asıllı bir vatandaşın savaş zamanında ülkesine dönmesi nedeniyle çırağına bıraktığı köşk, şimdilerde Tarihi Kemeraltı’nda ‘Sanat Köşk’ olarak hizmet veriyor.

Sanatın ve yaratıcı ifadenin gücüne inanan iki kuzen Beyza Çayır ve Buse Özgenoğlu, tarihi köşkü sanat atölyesine dönüştürdüklerini belirterek, 1700’lü yıllardan günümüze uzanan köşkte, katılımcılara sanatı eğlenceli ve rahatlatıcı bir şekilde deneyimleme fırsatı sunduklarını söyledi. Çayır ve Özgenoğlu, etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla sanatı ulaşılabilir kılarken, herkesin iç dünyasında birer sanatçı olduğunu vurguladı.

Sanatla iç içe

Küçüklüğünden beri boyalarla ve sanatla iç içe olduğunu belirten Beyza Çayır, “Ailemin de desteğiyle ilerledim ve sonrasında heykel ve seramik eğitimi alarak kendimi geliştirdim. Herkes güzel resim yapmak ya da sanatla uğraşmak zorunda değil. Bizim buradaki amacımız insanlara eğlenerek bir şeyler yapabildiklerini göstermek. Herkes iç dünyasında bir sanatçıdır” dedi.

Düzenlenen etkinliklerden bahseden Çayır, “Etkinlikleri artırarak farklı tercihler sunmayı planlıyoruz. Burası çok güzel bir atmosfer insanlar zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Bizleri ziyaret ederek eğlenerek ve stres atarak keyifli zaman geçirmelerini diliyoruz. Buradaki etkinliklere heykel alanında Rüzgar Dalkılıç hocamız destek veriyor. Ben ise mum ve boyama atölyelerine yardımcı oluyorum. Hiçbir müşterimizin memnun olmadan buradan ayılmasına olanak vermiyoruz” diye konuştu.