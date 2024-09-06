Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen feci kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Olay, bölgede büyük bir üzüntüye neden oldu.

Kazanın detayları

Edinilen bilgilere göre, H.A. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple R.K.’nın kullandığı araçla şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole savruldu.

2 kişi can verdi, 3 kişi yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, araçlarda yolcu olarak bulunan O.B. ve A.E.B.’nin olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan her iki sürücü H.A. ve R.K. ile araçlardan birinde bulunan F.B., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı. Kazanın nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.