Yozgat'ta, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanıp, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Akdemir Adıgözel (28) de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adıgözel ile birlikte kazada ölü sayısı dörde yükseldi.

Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkiinde 10.30 sıralarında meydana gelen kazada Alperen Dolgun yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı hafif ticari araç, Akdemir Adıgözel (28) yönetimindeki 38 AFE 961 plakalı otomobille çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hurda yığınına dönen araçlarda sıkışan dört kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alperen Dolgun, Adil Adıgözel ve eşi Menekşe Adıgözel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Akdemir Adıgözel ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Akdemir Adıgözel'in de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ölen dört kişinin cenazesi ise incelenmelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.