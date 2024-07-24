Dünyaca ünlü opera sanatçımız Murat Karahan ve dünyanın en büyüleyici tenorlarından biri olarak kabul edilen Alessandro Safina, aynı sahnede bir araya gelerek unutulmaz bir senfonik konser deneyimi sundu. Çeşme açık hava sahnesinde gerçekleşen bu muhteşem konseri dinlemek için konser alanına adeta akın eden sanat severler dakikalar öncesinden kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

Murat Karahan, eşsiz sesi ve büyüleyici performanslarıyla sadece Türkiye’de değil, uluslararası sahnelerde de kendine hayran bırakıyor. Karahan’ın klasik opera repertuarından, Türk pop müziğine uzanan geniş yelpazesi, dinleyicilere muhteşem bir müzikal yolculuk sundu.

Alessandro Safina, İtalyan tenor geleneğinin en sofistike ve modern temsilcilerinden biri olarak tanınıyor. Pop-opera türündeki büyüleyici yorumlarıyla dünya çapında milyonlarca dinleyicinin kalbini fetheden Safina, romantik ve güçlü ses tonuyla dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Bu özel gecede, sanatçılarımıza usta müzisyenlerden oluşan Mozart Akademi Senfoni Orkestrası eşlik etti. İki güçlü sesin, devasa bir orkestranın zengin melodileriyle birleştiği bu konser, müziğin en yüksek doruklarına ulaştığımız bir akşam yaşattı.