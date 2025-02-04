Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nde (EİDS) ikinci aşaması olan yetki doğrulamasını bugün itibarıyla devreye aldı. Böylece ilan platformlarındaki taşıt ilanlarının sadece ilana konu taşıt sahibi, taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli işletmelerce verilecek. Taşıt sahiplerinin ilan verme konusunda oto galeri işletmelerini yetkilendirmesi e-Devlet Kapısında oluşturulan bir yetkilendirme ekranından gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı, Yetkisiz İşletme İhbar Modülü ve EİDS Yetki Doğrulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması ise bugün itibarıyla devreye alındığı, ilan platformlarındaki taşıt ilanlarının sadece ilana konu taşıt sahibi, taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli işletmelerce verilmesinin sağlandığı kaydedildi.

Son tarih 1 Nisan 2025

Taşıt sahiplerinin ilan verme konusunda oto galeri işletmelerini yetkilendirmesi e-Devlet Kapısında oluşturulan bir yetkilendirme ekranından gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Taşıt ilanlarında yetki doğrulaması uygulaması bugün itibarıyla devreye alınmakla birlikte, 1 Nisan 2025 tarihine kadar bir geçiş süreci öngörülmüştür. Böylece, 1 Nisan 2025 tarihine kadar yetki doğrulaması süreci tamamlanmadan da taşıt ilanı verilebilecekken geçiş sürecinin sona ermesiyle taşıt ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu hale gelecektir. Dolayısıyla, 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla ilan platformlarında yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı verilemeyecek ve bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince ilan girişi yapılamayacaktır. Ticaret Bakanlığımızca ilan platformlarına getirilen kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülükleri ile sahte ve aldatıcı ilanların ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin ve kayıt dışı galericilik faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır.”

2024'te 26 bin 627 işletmeye EİDS düzenlendi

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında düzenlemenin amacını “ikinci el otomotiv ticareti sektöründe ticari faaliyetlerin ehil kişilerce yapılmasının sağlanması ve bu piyasada kayıt dışılığın ortadan kaldırılması” diye belirtti.

Bakanlıkça yapılan düzenlemeler uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yetki belgesi alma zorunluluğuna dikkat çekilirken “Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığımızca 2024 yılında 26 bin 627 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlenmiştir” denildi.