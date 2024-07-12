arabam.com, haziran ayının ikinci el otomobil ilan verilerine dayanarak yaptığı analizi paylaştı. Bu analize göre, ikinci el araç fiyatları enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda önemli bir düşüş yaşadı ve haziran ayı, yılın en düşük fiyat seviyesini gördü. Ocak ayına kıyasla reel fiyatlarda %13,4'lük bir düşüş kaydedildi.

Haziran ayında, en çok ilan verilen markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olurken, en popüler modeller arasında ise Clio, Astra ve Megane öne çıktı. arabam.com'un oto ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, bu düşüşün arkasındaki nedenleri, özellikle GSR 2 regülasyonu öncesindeki agresif 0 araç kampanyaları ve regülasyonun ertelenmesinin etkileri olarak açıkladı.

Şenay, temmuz ayında ikinci el araç talebinin sıfır araçlara kayabileceğini ve yüksek faizli ikinci el kredi yerine düşük faizli sıfır araç kredilerinin tercih edilebileceğini belirtti. Bu durumun ikinci el piyasası için sakin bir döneme işaret edebileceğini ifade etti. 2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un haziran ayı ilanlarında gözlemlenen diğer trendler şöyle gerçekleşti:

İlanlarda En Çok Bahsedilen Araç 'Fiat'

Haziran ayında arabam.com ilanlarında en çok karşılaşılan markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. Model bazında ise en fazla ilan verilen otomobil modelleri arasında Clio, Astra, Megane, Corolla, Egea, Focus, Polo, Civic, Corsa ve Passat öne çıktı.

En çok ilana sahip SUV model “Qashqai”

arabam.com'da yayınlanan 2. el arazi/SUV/pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirilmesine göre, en fazla yüzde 19 ile Nissan Qashqai öne çıktı. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Volkswagen Tiguan, Fiat Egea Cross, Kia Sportage, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Honda CR-V ve Chevrolet Captiva takip etti.

İlanların fiyat aralığı

Haziran ayında arabam.com'da yayınlanan ilanlarda, 600 bin TL'ye kadar olan araçların oranı %58,1 olarak gerçekleşti. 600 bin 1 TL ile 1 milyon TL arasındaki araçların oranı ise %28,5 oldu. 1 milyon TL'nin üzerindeki araçların ilan oranı ise %13,3 olarak kaydedildi.