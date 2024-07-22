Otomotiv sektöründe yeni bir döneme giriliyor. Ticaret Bakanlığı'nın distribütörlerin kendilerine faturaladıkları araçları ikinci el olarak satabilmeleri konusunda yeni bir düzenleme getireceği belirtiliyor. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, bu konuda detayların kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

İkinci el araç satışında yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe distribütörlere yönelik önemli bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Daha önce GSR II yönetmeliğinin yürürlük tarihi 31 Ağustos’a ertelenmişken, ithal araçlar için uygulamanın devreye girdiği belirtilmişti. Ancak, distribütörlerin kendilerine faturaladıkları araçları ikinci el olarak satabilmeleri için yeni bir düzenlemenin yapılacağı konuşuluyor.

Özel izinle ikinci el satış imkanı

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, Ticaret Bakanlığı’nın distribütörlere 5 Temmuz itibarıyla özel bir izin verdiğini belirtti. Bu izinle, distribütörler ellerindeki sıfır ikinci el araçları 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına uymadan satabilecekler. Şahin, bu düzenlemenin büyük bir ikinci el araç stoğunun elden çıkarılmasını sağlayacağını ve bu araçların satışı için yüzde 1'lik ceza hükmünün getirilip getirilmeyeceği konusunun hala belirsiz olduğunu ifade etti.

GSR II yönetmeliği ve uygulama

GSR II yönetmeliği, araçların ikinci el olarak satılabilmesi için belirli standartlar getirmişti. Ancak distribütörlerin bu araçları ikinci el olarak satabilme izni, bu düzenlemenin esnetilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu konudaki resmi açıklaması, uygulamanın detaylarını ve geçiş süreçlerini netleştirecek.

Pazar dinamikleri ve sektörel etkiler

Yeni düzenlemenin, otomotiv sektöründeki ikinci el araç pazarını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Distribütörlerin ellerindeki araçları daha esnek şartlarla satabilmeleri, hem sektördeki stok fazlasını azaltacak hem de ikinci el araç piyasasına yeni bir ivme kazandıracak. Bu düzenlemenin sektörde yarattığı değişiklikler, otomotiv pazarındaki dinamikleri de yeniden şekillendirebilir.