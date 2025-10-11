Tüketiciler Birliği, ikinci el elektrikli araç poliçelerinde satıcının beyanına göre eklenen "uzun menzil" ibaresinin tüketiciyi mağdur ettiğini açıkladı. Poliçelerin araç ruhsatına göre düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

Sigorta şirketlerinde menzil sorunu

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı sigorta şirketlerinin araç poliçelerine satıcının beyanıyla "uzun menzil" yazmasının sorunlara yol açtığını belirtti. Şahin, poliçelerin kişinin beyanına değil, ruhsata göre hazırlanması gerektiğini söyledi.

Menzil bilgisi verilmediğinde yaşanan mağduriyet

Şahin, elektrikli araç alıcılarının menzil konusunda sıkıntı yaşadığını vurguladı:

Araç uzun menzilli diye satılıyor, fakat kısa menzilli çıkabiliyor.

Ruhsatta menzil bilgisi yer almadığı için tüketici durumu sürüşe başladıktan sonra fark ediyor.

Sigorta poliçesindeki "uzun menzil" ibaresi tüketiciye güven sağlıyor ve fiyatı artırıyor.

Hukuki mücadele imkânı

Tüketicilerin yanıltılmasına aracılık eden sigorta şirketlerine karşı hukuki yola başvurulabileceğini belirten Şahin, şunları ekledi:

Sigorta şirketleri aracı kurum olarak sorumludur.

Tüketici, poliçedeki "uzun menzil" ibaresine güvenerek araç alıyor.

Ruhsata göre düzenleme yapılmadığında tüketici mağdur oluyor.

Uzman uyarısı: Teknik bilgi şart

Şahin, ikinci el elektrikli araç alacaklara şu uyarılarda bulundu: