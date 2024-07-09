İkinci el eşyalarla bir evi döşemenin maliyeti ne kadar? Güncel fiyatlarla, bütçenizi zorlamadan evinizi nasıl döşeyebilirsiniz? İşte detaylar.

Bir evi döşemek, özellikle yeni eşya almak zorunda kalındığında oldukça maliyetli olabilir. Ancak, ikinci el eşya pazarının sunduğu uygun fiyatlı seçeneklerle bu maliyeti önemli ölçüde düşürebilirsiniz. Bu makalede, ikinci el eşyalarla bir evin tüm eşyalarının maliyetini güncel fiyatlarla inceleyeceğiz.

1. Oturma odası: Konforun merkezi

Oturma odası, evin en çok vakit geçirilen alanlarından biridir. İkinci el oturma odası eşyalarının maliyetini araştırdık:

Koltuk Takımı: İkinci el bir koltuk takımı, kalitesine göre 1.500 TL ile 4.000 TL arasında değişmektedir.

İkinci el bir koltuk takımı, kalitesine göre 1.500 TL ile 4.000 TL arasında değişmektedir. Sehpa ve TV Ünitesi: 500 TL - 1.500 TL

500 TL - 1.500 TL Halı: 300 TL - 800 TL

300 TL - 800 TL Aksesuarlar ve Dekorasyon Ürünleri: 200 TL - 1.000 TL

Toplamda, oturma odası için harcamanız gereken miktar yaklaşık 2.500 TL ile 7.300 TL arasında değişebilir.

2. Yatak odası: Rahatlığın adresi

Yatak odası mobilyaları, kaliteli bir uyku için oldukça önemlidir. İkinci el piyasasında yatak odası eşyalarının fiyatları şu şekildedir:

Yatak ve Baza: 1.000 TL - 3.000 TL

1.000 TL - 3.000 TL Gardırop: 750 TL - 2.500 TL

750 TL - 2.500 TL Komodin ve Şifonyer: 500 TL - 1.500 TL

500 TL - 1.500 TL Nevresim Takımı ve Yastıklar: 200 TL - 600 TL

Yatak odası için toplam maliyet, yaklaşık 2.450 TL ile 7.600 TL arasında olabilir.

3. Mutfak: Lezzetlerin başladığı yer

Mutfak eşyaları da önemli bir maliyet kalemidir. İşte ikinci el mutfak eşyalarının fiyatları:

Buzdolabı: 1.000 TL - 2.500 TL

1.000 TL - 2.500 TL Fırın ve Ocak: 600 TL - 1.800 TL

600 TL - 1.800 TL Mikrodalga Fırın: 200 TL - 600 TL

200 TL - 600 TL Mutfak Masası ve Sandalyeler: 500 TL - 1.200 TL

Mutfak eşyaları için toplam maliyet, yaklaşık 2.300 TL ile 6.100 TL arasında değişebilir.

4. Banyo: Temizliğin ve huzurun mekanı

Banyo için gerekli eşyaların ikinci el fiyatları şu şekildedir:

Çamaşır Makinesi: 800 TL - 2.000 TL

800 TL - 2.000 TL Duş Kabini veya Küvet: 400 TL - 1.500 TL

400 TL - 1.500 TL Banyo Dolabı ve Aksesuarlar: 300 TL - 1.000 TL

Banyo için toplam maliyet, yaklaşık 1.500 TL ile 4.500 TL arasında olabilir.

5. Çalışma odası: Verimliliğin anahtarı

Çalışma odası eşyaları, özellikle evden çalışanlar için önemlidir:

Çalışma Masası: 300 TL - 1.000 TL

300 TL - 1.000 TL Çalışma Sandalyesi: 200 TL - 800 TL

200 TL - 800 TL Kitaplık ve Raf Sistemleri: 200 TL - 1.000 TL

Çalışma odası için toplam maliyet, yaklaşık 700 TL ile 2.800 TL arasında değişebilir.

Toplam maliyet: Bütçenizi zorlamadan evinizi döşeyin

Tüm bu kalemler göz önüne alındığında, ikinci el eşyalarla bir evin tüm eşyalarının maliyeti toplamda yaklaşık 9.450 TL ile 28.300 TL arasında olabilir. Bu maliyet, yeni eşya almaktan çok daha düşük olup, bütçenizi zorlamadan evinizi döşemenize olanak tanır.

İkinci el eşyaların avantajları ve dikkat edilmesi gerekenler

İkinci el eşyalar, hem çevre dostu hem de ekonomik bir seçenektir. Ancak alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Eşyaların sağlamlığı, temizliği ve kullanım ömrü göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, güvenilir satıcılarla çalışmak, olası sorunları minimize eder.