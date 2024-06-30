Washington DC'de ikamet eden Anna Lee Dozier, 2019 yılında yerel bir ikinci el dükkanında alışveriş yaparken, üzerinde Maya tarzı desenler bulunan bir vazo gördü ve sadece 3,99 dolar karşılığında satın aldı. Başlangıçta vazonun 20-30 yıllık olduğunu düşünen Dozier, bu eserin gerçek bir antik Maya eseri olduğunu bilmeden onu evine götürdü.

Eski bir eserin keşfi

Vazonun Maya benzeri dekorasyonun orijinal olup olmadığını merak eden Dozier, Mexico City'deki Ulusal Antropoloji Müzesi'ni ziyaret ettiğinde benzer objelerle karşılaştı. Daha sonra müze uzmanlarına danıştı ve Washington'daki Meksika büyükelçiliği ile iletişime geçti. Büyükelçilik, fotoğrafları inceledikten sonra vazonun gerçek bir Maya eseri olduğunu doğruladı ve eserin iadesini talep etti.

Eserin iadesi ve heyecan verici süreç

Dozier, "Eserin ait olduğu yere dönmesini sağlamak benim için çok önemli. Aynı zamanda üç küçük oğlum var ve bu değerli eseri evde tutmak istemiyorum," diyerek eseri büyükelçiliğe iade etti. Bu vazo, Washington DC'deki Meksika büyükelçiliğine iade edilen diğer 19 arkeolojik eser arasında yer aldı.

Meksika'nın kültürel mirası için önemli bir katkı

Meksika'nın ABD Büyükelçisi Esteban Moctezuma Barragán, vazonun "Maya tarihinin değerli bir tanığı" olduğunu belirterek, "Bu tarihi eser, zengin kültürel mirasımızı korumak için Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Müzesi koleksiyonuna yeniden entegre edilecek" dedi.

Maya klasik dönemine ait değerli bir eser

Vazonun, Meksika'nın güneydoğusundan geldiği ve yaklaşık 1.800 ila 1.200 yaşında olduğu düşünülüyor. Bu, vazonun Maya Klasik dönemine ait olduğunu gösteriyor ve eserin, kuraklıklar, sivil çatışmalar ve İspanyol işgali gibi faktörlerle zayıflayan bu dönemin bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.

Meksika'nın kültürel mirası kurtarma çabaları

Son yıllarda, Meksika hükümeti yurt dışındaki ulusal mirasına ait eserleri geri kazanma stratejisi kapsamında 13.500'den fazla nesneyi kurtardı. Dozier'in iade ettiği vazo ve diğer 19 eser de bu çabaların bir parçası olarak Meksika'ya geri döndü.