İlan sayılarındaki artışa rağmen, satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşansa da bir önceki aya kıyasla yüzde 2'lik bir artış kaydedildi. Toplam 160 bin 811 aracın el değiştirdiği mayıs ayında, en çok tercih edilen markalar yine tanıdık isimler oldu.

İşte mayıs ayının en çok satan ikinci el otomobil markaları:

Volkswagen

20 bin 678 adet satışla liderliğini sürdüren Volkswagen, ikinci el pazarındaki popülaritesini bir kez daha kanıtladı.

Fiat

18 bin 794 adet satışla ikinci sırada yer alan Fiat, Egea modeliyle özellikle binek araç segmentinde yoğun ilgi görüyor.

Renault

18 bin 767 adet satışla üçüncü sıradaki Renault, geniş model yelpazesiyle her bütçeye hitap etmeyi başarıyor.

Ford

16 bin 25 adet satışla dördüncü sırada yer alan Ford, özellikle ticari araç segmentinde iddialı.

BMW

Lüks segmentte tercih edilen BMW, 8 bin 900 adet satışla beşinci sırada yer aldı.

Opel

8 bin 900 adet satışla BMW ile aynı sırada yer alan Opel, uygun fiyatlı modelleriyle dikkat çekiyor.

Mercedes-Benz

Lüks segmentin bir diğer temsilcisi Mercedes-Benz, 7 bin 966 adet satışla yedinci sırada yer aldı.

Peugeot

7 bin 688 adet satışla sekizinci sırada yer alan Peugeot, şık tasarımlı modelleriyle beğeni topluyor.

Hyundai

7 bin 646 adet satışla dokuzuncu sıradaki Hyundai, özellikle SUV modelleriyle tercih ediliyor.

Toyota

5 bin 997 adet satışla onuncu sırada yer alan Toyota, güvenilirliğiyle bilinen bir marka.

İkinci el pazarında neler oluyor?

İkinci el otomobil pazarındaki hareketlilik, sıfır kilometre araçlardaki yüksek fiyatlar ve tedarik sorunlarından kaynaklanıyor. Uzmanlar, bu trendin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor.