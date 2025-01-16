2024 yılında ikinci el çevrim içi otomobil pazarında Volkswagen, 263 bin 49 satışla en çok tercih edilen marka oldu. Fiat ve Renault, sırasıyla 248 bin 705 ve 246 bin 38 satışla takip etti.

Volkswagen, Fiat ve Renault üçlü zirveyi Paylaştı

İkinci el pazarı, Volkswagen, Fiat ve Renault'un hakimiyetinde şekillendi. Bu üç marka, toplam satışların büyük kısmını elinde tutarak, pazarda lider konumda yer aldı.

Ford, BMW ve Opel ilk 10'a girdi

Ford, 201 bin 234 adetle dördüncü sırada yer alırken, BMW 124 bin 335 satışla beşinci sırada konumlandı. Opel ise 113 bin 164 satışla altıncı sırada yer aldı. Peşlerinden gelen Peugeot, Mercedes-Benz, Hyundai ve Toyota ilk 10'u tamamladı.

Egea, ikinci el binek pazarı lideri oldu

Fiat Egea, 95 bin 261 satışla ikinci el binek otomobil pazarının lideri olurken, Renault Clio ve Volkswagen Passat sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Toplam binek satışlarının yüzde 34,3'ünü bu 10 model oluşturdu.

Fiat Doblo hafif ticari pazarda zirvede

Hafif ticari araç pazarının lideri Fiat Doblo, 49 bin 19 satışla en çok tercih edilen model oldu. Ford Transit/Tourneo Courier ve Fiat Fiorino, sırasıyla ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

Elektrikli araçlar hızla artıyor

2024'te elektrikli araçların satışları, yüzde 103,6 artarak dikkat çekti. Elektrikli araçların pazar payı, özellikle dizel ve benzinli araçlara göre önemli bir yükselme gösterdi.