Indicata'nın ikinci el çevrim içi araç pazar raporuna göre, Haziran ayında Türkiye'de 330 bin 405 kurumsal ilan yayınlandı. İlanlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artış, Mayıs ayına göre ise yüzde 20 düşüş yaşandı. Haziran ayında en çok tercih edilen marka Volkswagen, binek araçlarda Fiat Egea ve hafif ticari araçlarda Fiat Doblo oldu.

Genel pazar durumu

Haziran ayında çevrim içi ilanların yüzde 48'i olan 156 bin 974 adet araç satıldı. Satış adetlerinde Mayıs ayına göre yüzde 2, Haziran 2023'e göre ise yüzde 13 düşüş kaydedildi.

Volkswagen liderliği sürdürüyor

Volkswagen, ikinci el çevrim içi pazarda Haziran ayında 19 bin 810 satışla en çok tercih edilen marka oldu. Volkswagen, Ocak ayı hariç son 5 aydır liderliğini sürdürüyor. Bu markayı 18 bin 676 satışla Fiat ve 17 bin 891 satışla Renault takip etti. İlk 10'da yer alan diğer markalar ise Ford, BMW, Opel, Peugeot, Mercedes-Benz, Hyundai ve Toyota oldu.

Binek araçlarda Egea zirvede

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında Haziran ayında 126 bin 567 satış gerçekleşti. Fiat Egea, 6 bin 493 satışla en çok tercih edilen binek araç modeli oldu. Egea'yı Renault Clio, VW Passat, Renault Megane, Toyota Corolla, Ford Focus ve Opel Astra takip etti.

Hafif ticari araçlarda Doblo önde

Çevrim içi pazarda Haziran ayında 30 bin 407 hafif ticari araç satıldı. Fiat Doblo, 3 bin 968 satışla en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli oldu. Doblo'yu Ford Tourneo Courier, Fiat Fiorino, Ford Transit, VW Caddy, Ford Tourneo Connect, VW Transporter, Renault Kangoo, Peugeot Partner ve Citroen Berlingo izledi.

Günlük 450 binden fazla araç verisi analiz ediliyor

Indicata, Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla araç verisini analiz ediyor. Raporda yer alan satış verileri, Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme siteleri ile Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurumsal ikinci el web sitelerinin ilanlarına dayanıyor.