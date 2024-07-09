Bursa’da bulunan, yerel telefoncular arasında en çok tercih edilen model iPhone 11 oldu.Esmanur GÜLBAHAR/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İşletmeciler müşteriler tarafından hem satılan hem alınan telefon olarak iPhone 11’i işaret etti.

“VİTRİNDE EN ÇOK YER ALAN MODEL”

Vitrinde en çok yer alan telefon modelinin iPhone 11 olduğunu kaydeden işletmeci şu ifadeleri kullandı:

”Buraya gelip giden müşterilerimizin bizlere satış olarak sunduğu telefonların başında iPhone 11 geliyor. Ayrıca bizim de sattığımız, vitrinimize koyduğumuz en çok gördüğünüz model iPhone 11. İkinci el piyasasının göz bebeği haline gelmiş durumda diyebiliriz.”