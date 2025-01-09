Yeni yıl (2025) itibarıyla otomobil pazarında gözle görülür bir hareketlilik bekleniyor. Ancak galericiler, ocak ayında ikinci el araç fiyatlarında bir durgunluk yaşandığını, hatta bazı modellerde fiyat esnemeleri olduğunu belirtiyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar, uygun fiyatlı eski model araçlara yönelmeye başladı. Yılbaşından sonra gelen asgari ücret artışıyla birlikte, düşük maliyetli araç arayışı artarken, 2005 model ve öncesi araçlar özellikle ilgi görüyor. İşte 250 bin lira altındaki araç fiyatlarına dair detaylar...

2025 yılı için asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesiyle, Türkiye genelinde birçok sektörde fiyatlar yeniden şekillenmeye başladı. Otomotiv sektörü de bu değişimden nasibini aldı. Dar gelirli vatandaşlar, artan asgari ücretle birlikte bütçelerini sarsmayan alternatif araçlara yöneliyor. Ancak galericiler, bu dönemde ikinci el araç alım satımlarında zorlandıklarını ve satışlarda beklenen ivmenin yakalanamadığını ifade ediyor.

Fiyat esnemesi: Yüzde 15-20'lik indirimler

Yeni yılın başlangıcıyla birlikte, eski model araçlar hala Türkiye otomobil pazarının en çok tercih edilen seçenekleri arasında. Galericiler, ocak ayında fiyatlarda 15-20 bin liralık esnemeler olduğunu belirtirken, bu durum eski model araçları daha ulaşılabilir kılıyor. Bu dönemde özellikle 2005 model ve öncesi araçlar, fiyatlarının uygunluğu nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Eski model araçların popülerliği arttı

2005 yılı ve öncesindeki araçlar, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle bu araçlar, internet sitelerinde 150 bin - 250 bin lira aralığında satışa sunuluyor ve satışlar hızla devam ediyor. Yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar için, düşük kilometreli ve bakımlı araçlar bir fırsat oluşturuyor.

250 bin lira altındaki satılmaya devam eden eski model araçlar

- Honda Civic 1.4 i S (1997) - 228 bin 000 lira

- Renault Clio 1.6 RTX (1999) - 220 bin lira

- Hyundai Accent 1.5 CRDİ Admire (2005) - 205 bin lira

- Peugeot 206 1.4 X-Line (2004) - 227 bin 500 lira

- Fiat Palio 1.6 HL Weekend (1999) - 155 bin lira

- Tofaş Şahin (1994) - 176 bin 500 lira

- Ford Escort 1.6 CLX (1997) - 159 bin lira

- BMW 5 Serisi 520i (1993) - 170 bin lira

“Zor bir dönemden geçiyoruz”

Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Göksel Levent, sektördeki durumu “Zor bir dönemden geçiyoruz” şeklinde değerlendiriyor. Yüzde 20'ye varan indirimlere rağmen, satışların beklenen seviyeye ulaşmadığını belirten Levent, "Sigorta zorunluluğu ve araçlara olan talep, pazarın toparlanmasında engel oluşturuyor" diyor.

İkinci el araç pazarında gelecek aylar ne getirecek?

Özellikle dar gelirli vatandaşlar için 2005 model ve öncesindeki araçlar, 2025 yılında daha da önemli bir yer edinecek gibi görünüyor. Ancak, galericiler sektördeki daralmayı aşmak için yeni stratejiler geliştirmeyi hedefliyor. Şu an için, araç fiyatlarındaki esneklik ve indirimler, vatandaşlar için fırsat yaratıyor.