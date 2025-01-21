2025 yılının Ocak ayında ABD'nin 47. Başkanı olarak ikinci kez göreve başlayan Donald Trump, yemin töreninde önemli mesajlar verdi. Ekonomiden göçmen politikasına kadar birçok konuda radikal değişiklikler vaat etti. Trump, ulusal ve uluslararası politikalara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trump'ın yemin töreni ve açıklamaları

Donald Trump, geçtiğimiz Kasım ayında yapılan seçimlerde yeniden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmesinin ardından, bugün yemin ederek ikinci dönemine resmi olarak başladı. Yemin töreninde Trump’ın kişisel İncil’iyle yemin etmesi dikkat çekerken, törende İncil’e el basmama tercihi de öne çıktı.

Trump’ın ilk açıklamaları, Amerika’nın gücünü yeniden inşa etme kararlılığını gösterdi. ABD'nin ekonomik geleceğinden sosyal politikalara kadar birçok alanda değişiklikler yapacağına dair güçlü ifadeler kullandı.

"Amerika yeniden büyüyecek"

Trump, yaptığı açıklamada, Amerika’nın ulusal güvenliğini yeniden sağlayacaklarını ve ekonomik büyüme için güçlü adımlar atacaklarını söyledi. Ayrıca, Amerika'nın altın çağına gireceğini ve dünya üzerindeki gücünü pekiştireceğini ifade etti.

Güney sınırında acil durum ilanı

Trump, sınır güvenliğini güçlendireceklerini ve illegal göçmen girişini durdurmak için gerekli adımları atacaklarını belirtti. Meksika'dan gelen göçmenlere yönelik sert politikaların tekrar uygulanacağını duyurdu.

Ekonomik ve sosyal reformlar

Trump, elektrikli araç yasasını iptal edeceğini ve otomotiv endüstrisinin yeniden canlanacağını açıkladı. Ayrıca, yalnızca kadın ve erkek cinsiyetlerini kabul eden resmi politikayı da duyurdu. Ayrıca, ABD'nin doğal gaz ve petrol kaynaklarını kullanarak zenginleşmeye devam edeceğini söyledi.

Milyarderler törende

Törene katılan önemli isimler arasında Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos gibi dünya çapında tanınmış iş insanları yer aldı.

Trump'ın ilk paylaşımı: "Amerika geri döndü"

Trump, Twitter benzeri platformda yaptığı ilk paylaşımda "Amerika geri döndü" ifadesini kullandı ve görevi süresince çocukların ve halkın güvenliği için savaşacağı mesajını verdi.