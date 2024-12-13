Gaziosmanpaşa Ertuğrul Gazi İlkokulu’nda eğitim gören ikiz kardeşler Ahmet Alp ve Mehmet Eren’in, sınıf öğretmenleri ve arkadaşları tarafından mobbing ve darp edildiği öne sürüldü. Çocukların babası İlhan Yıldırım, olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

Öğretmen tarafından mobbing iddiası

Baba İlhan Yıldırım, öğretmen Eda Akoğlu’nun çocuklarına sürekli baskı kurmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

“Çocuklarım, haksızlığa karşı çıktıkları için öğretmenin ön yargısına maruz kaldı. Durumu rehberlik servisiyle paylaştık ancak bir sonuç alamadık. Son olarak 5 Aralık’ta Ahmet Alp’in uçlu kalem götürdüğü gerekçesiyle cezalandırıldıktan sonra, öğretmenin diğer öğrencilere ‘istediğinizi yapabilirsiniz’ demesi üzerine oğlum sınıfta darp edildi.”

Darp iddiaları ve hukuki süreç

Olayın ardından çocuklarını sağlık kuruluşuna götürerek darp raporu aldığını belirten Yıldırım, şunları ekledi:

“Öğretmenin sınıftan ayrılmasının ardından çocuklarım yere yatırılarak darp edildi. Kitap, defter ve suluğuyla saldırılarak kafası tahtaya vuruldu. Durumu okula bildirdim ancak rehberlik servisi olayı ‘üzgün olduklarını’ söyleyerek geçiştirdi. Bunun üzerine hukuki süreç başlattım.”

Okul yönetiminden açıklama bekleniyor

Yaşanan olaylar sonrası, okul yönetimi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ise hem idari hem de hukuki olarak adalet arayışını sürdürüyor. Baba İlhan Yıldırım, çocuklarına yönelik tehdit ve mobbingin son bulması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.