İklim değişikliği ile ilgili yapılan son tahminler, dünya çapında aşırı sıcaklıklar ve hava kirliliğinin milyonlarca insanın ölümüne yol açabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, mevcut sera gazı emisyon seviyeleriyle devam edilmesi halinde, tüm şehirlerin sular altında kalacağını ve ölümcül sıcak hava dalgalarının etkisinin giderek artacağını vurguluyor.

İklim değişikliğinin küresel etkileri

Aşırı Sıcaklıklar: Artan sıcaklıklar, giderek daha fazla insanın ölümcül sıcak hava dalgalarına maruz kalmasına yol açacak. Bu durum, geçmişte sıcaklığa uyum sağlamak zorunda kalmamış bölgelerde özellikle yıkıcı olacak.

Hava Kirliliği: Sıcaklıklar arttıkça, hava kirliliği de yoğunlaşacak. Hava kirliliği, 2100 yılına kadar 19,5 milyon insanın ölümüne neden olabilir.

En çok etkilenen şehir: Barselona

Barselona: İklim değişikliğinden en çok etkilenen Avrupa şehri olacak. 2015 ile 2099 yılları arasında, aşırı sıcaklıkların 246.082 ek ölüme yol açması bekleniyor.

Tahminler: 2100 yılına kadar, sıcak hava dalgaları ve hava kirliliği nedeniyle dünya genelinde 30 milyon fazla ölüm bekleniyor.

En İyi Senaryo: En iyimser senaryoda bile, her yıl 8 bin kişi sıcaklar nedeniyle hayatını kaybederken, en kötü senaryoda bu rakam 80 bine kadar çıkabilir.

İklim değişikliği senaryoları

IPCC Tahminleri: Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), üç farklı senaryoya göre gelecekteki iklim değişikliğini tahmin ediyor. En iyimser senaryoda, 2050 yılına kadar net sıfır CO2 emisyonuna ulaşılabilir ve küresel sıcaklık artışı engellenebilir.

Sıcaklıkların Artışı: Geçen yıl Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2024’ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğunu açıkladı.