Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Can Ata Tan, 2024 hububat yılında iklim değişikliğinin rekolteyi olumsuz etkilediğini belirtti. Olumsuz hava şartlarının ürün miktarını etkilediğini belirten Tan, “2024 hububat yılında iklim değişikliği nedeniyle kurak geçmesi sonucunda rekolte istenildiği gibi olmadı” dedi.

Güney Marmara Bölgesi'nde işlem hacmiyle öne çıkan Bandırma Ticaret Borsası, özellikle Bandırma ve çevresinde kuru tarım ürünlerinden arpa, buğday, kanola ve ayçiçeğinin iklim değişikliği nedeniyle rekolteyi olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Borsa Başkanı Tan, bölgede kuru tarımın yaygın olduğunu ve buğday, arpa, ayçiçeği ve kanola üretiminin öne çıktığını söyledi. Olumsuz hava şartlarının ürün miktarını etkilediğini ancak ürünlerin kalitesinin yüksek olduğunu belirtti.

Tan, 2024 yılı hububat hasadını değerlendiren Tan, 30 köy ve iki beldenin yüzde 95'inde kuru tarım yapıldığını hatırlatarak ilk sırada buğday, arpa, kanola ve ayçiçeği üretimi; Karacabey, Manyas, Gönen bölgelerinde de mısır üretildiğini söyledi.

“Ayçiçek ekimi doğru zamanda yapılamadı”

Tan, bu yıl ayiçiçek ekiminde geç kalındığını ve bu nedenle bitkinin taban suyuna ulaşamadığını kaydetti. Tan şunları aktardı:

“Güney Marmara Bölgesi'nin işlem hacmini büyüten Bandırma Limanı var. Bölge üretimine baktığımızda özellikle buğday haziran ayında yoğun bir şekilde bölgemizden geldi. Maalesef iklimden dolayı çiftçimizin üretim miktarları istedikleri gibi olmadı. Bölgemizde yetişen tüm kuru tarım ürünleri hava şartlarına rağmen zayıf olsa bile kalitelidir. Yağışın ve sıcaklığın değişken olması verimi olumsuz yönde etkiledi. Yazlık ekimler genellikle şubat-mart-nisan aylarında olmaktadır. Bu tarihlerde ekilen bitkiler için bahar yağışları çok önemli olduğu için bu dönemlerde de ayçiçek bitkisi için çok önemli. Ayçiçeğin bir handikapı var. Yaz aylarında az yağış olması durumunda Ayçiçek bitkisi taban suyundan beslenmektedir. Kış ve bahar yağışları yetersiz kalırsa hâliyle ayçiçek bu suya ulaşamaz ve verimde düşüşler meydana gelir. Bu sene maalesef ayçiçek ekimi doğru zamanda yapılamadı. Özellikle ayçiçeğine baktığımızda biraz geç kalındı. Taban suyuna ulaşması pek mümkün olmadı. Yazın beklediğimiz bu yağmurlar da yağmadığı için Ayçiçek beklentimiz olumsuz oldu. Ancak, zamanında eken çiftçimizin ürünleri gayet güzel. Ayçiçekte yağ oranı olarak oldukça iyi sonuçlar alıyoruz. Yağ oranı ile fiyatlamanın üreticimize olumlu yansımasını istiyoruz.”