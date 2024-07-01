ZMO İzmir Şube Başkanı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Çakıcı, aşırı sıcaklıkların bitkilerin su tüketimini artırarak stres oluşturduğunu ve bu durumun yapraklarda kurumalar şeklinde kendini gösterdiğini belirtti.

Geçen yıl Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan ürün kayıplarının bu yıl Haziran ayında ortaya çıktığını vurgulayan Dr. Çakıcı, "Tarımsal ürünler yüksek sıcaklıklardan büyük ölçüde etkileniyor. Özellikle sebze-meyve üretiminin yoğun olduğu bu dönemde, rekolte beklentilerimiz sıcaklıkların etkisiyle düşüyor. Aşırı su kaybı, bitkilerde stres oluşturuyor ve bu stresi yapraklarda kurumalar şeklinde gözlemliyoruz" dedi.

Sulama takviyesi ve gölgeleme yöntemleri öne çıkıyor

Dr. Çakıcı, sulama takviyesi yapılmayan bitkilerde erken çökme veya erken hasada gelme durumlarının yaşandığını belirterek, "Yüksek sıcaklık ve ultraviyole ışınlarının fazla gelmesi meyvelerde yanıklara neden oluyor. Bu da meyvenin kalitesini düşürerek fiyatlarının düşmesine yol açıyor. Sezon başında iklim değişikliğinden en çok kirazın etkilendiğini gördük. Sebzelerde ise domates ve biber sıcaktan etkileniyor" diye konuştu.

Üreticilerin iklim değişikliğine karşı sürekli önlemler aldığını belirten Dr. Çakıcı, en sık başvurulan önlemler arasında sulama sıklığının artırılmasının yanı sıra gölgeleme sisteminin de bulunduğunu açıkladı. Çakıcı, "Temel amaç, yüksek güneş ışınlarından meyveyi korumak ve meyvenin renk değişimini önlemektir. Özellikle ihracata yönelik ürünlerin bulunduğu meyve bahçelerinde gölgeleme yöntemi yaygın olarak kullanılıyor" dedi.

Sıcak hava dalgası sulama zamanını öne çekti

Sıcak hava dalgasının sulama zamanını en az 15 gün öne çektiğini ifade eden Dr. Çakıcı, "Üretici tarlasını işler, damla sulama sistemini kurar. Ancak erken gelen sıcaklar sulama ihtiyacını da öne çekti ve daha fazla sulama ihtiyacı doğdu. Sulama sıklığı arttı. Bu tedbirler alınmazsa ürün su kaybıyla birlikte kaybedilir. Bitkinin yapraklarında pörsüme veya kurumalar oluşur" ifadelerine yer verdi.