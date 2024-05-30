Sivas'ın meşhur Kangal köpekleri, iklim değişikliğinin etkilerinden kaçamıyor. Mevsim kaymaları ve kar yağışının azalması, Kangalların eşleşme dönemlerini geciktirerek üremelerini olumsuz etkiliyor.

Normal şartlarda yılda iki kez eşleşip doğum yapan Kangallar, bu yıl sadece bir kez eşleşebildi. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, bu durumun Kangal ırkı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Yavru üretimi yüzde 50 azaldı

Yalçınkaya, "Kangallar iklimlere adapte olabilen canlılar olmasına rağmen, küresel ısınma nedeniyle yavru üretimi yüzde 50 oranında azaldı. Bu durum, önümüzdeki yıllarda Kangal ırkının geleceğini tehlikeye atabilir" şeklinde konuştu.

Çözüm önerileri

Uzmanlar, Kangal ırkının devamını sağlamak için doğan yavruların daha dikkatli beslenmesi ve kayıpların önüne geçilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, yavruların düzgün ellerde korunması ve ırkın saflığının bozulmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

Kangal köpeklerinin önemi

Kangal köpekleri, Türkiye'nin milli değerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Güçlü, sadık ve zeki yapılarıyla bilinen Kangallar, özellikle çoban köpeği olarak kullanılıyor. Aynı zamanda koruma köpeği olarak da tercih edilen Kangallar, birçok ülkede de büyük ilgi görüyor.