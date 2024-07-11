Ülkenin her iki ucunda da etkili olan aşırı sıcaklar ve sabah erken saatlerden itibaren başlayan sağanak yağışlar, sel felaketlerine yol açtı. İzmit ve Iğdır gibi bölgelerdeki şiddetli yağışlar sel şeklinde kendini gösterdi. Geçtiğimiz günlerde ise Karadeniz Bölgesi, yoğun sağanak yağışlarla sarsılmıştı; bu durum sel ve küçük çaplı heyelanlara yol açarak fındık bahçelerini vurdu. Ülkenin bir yanında seller, diğer yanında ise kavurucu sıcaklarla kuruyan tarlalar gibi zıt doğa olaylarıyla başa çıkılmaya çalışılıyor.

İklim krizi iki afeti aynı anda tetikliyor!

Sel ve kuraklık, dünyadaki en tehlikeli doğal afetler arasında yer alıyor. İklim krizi, tuhaf bir şekilde bu iki afeti aynı anda tetikleyebiliyor. İklim değişikliği, su döngüsünü ve dolayısıyla suyun gezegenimiz etrafında dolaşma şeklini değiştiriyor. Bu nedenle, genel olarak, sulak alanlar daha da sulu hale gelirken kuru alanlar ise daha da kuruyor. Sonuç olarak, sel felaketleri bir yanda büyük hasara yol açarken diğer yanda kuraklık tarımı ve su kaynaklarını tehdit ediyor. İklim değişikliği ile mücadele etmek, bu tür afetlerin etkilerini azaltmak için kritik öneme sahip.

İzmit'te sel

DHA'nın haberine göre öğle saatlerinde başlayan yağışlar, Cedit Mahallesi İnönü Caddesi'nde su birikintilerine ve çamur taşınmasına neden oldu. Cadde üzerindeki araçlar ilerlemekte zorlanırken, esnaf kendi imkanlarıyla dükkanlarının su almasını önlemeye çalıştı.

Dükkan sahibi Murat Ciner, "Kanalların az olması ve gerekli giderlerin eksikliği nedeniyle her yağmurda benzer sorunlar yaşıyoruz. Dükkanlarımızı korumak için sürekli olarak burada beklemek zorundayız." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kocaeli Valiliği ise yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde lokal olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları önem taşımaktadır" denildi.

Iğdır'da sel

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, sel felaketine neden oldu ve tarım arazilerinde ciddi hasarlara yol açtı. Hava sıcaklıklarının yer yer 40 dereceye kadar çıktığı bir dönemde başlayan sağanak yağış, kısa sürede dolu ile birleşerek şiddetini artırdı. Kentin yüksek kesimlerindeki köylerde sel suları oluştu ve bazı bölgelerde su birikintileri meydana geldi. Dolu taneleri ise tarım arazilerinde ve yerleşim alanlarında zarara yol açtı. Sel suları yerleşim yerlerine yaklaşırken, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. Diğer yandan, Edirne'de ise kavurucu sıcaklar nedeniyle ayçiçeği tarlaları kurumaya başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dönemde, süt olum devresindeki bazı ayçiçeği tarlaları kurudu. Bu tarlalarda toprak çatladı ve bitki gelişimi durma noktasına geldi.

Edirne'de ayçiçeği tarlaları kurudu

Edirne'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dönemde, süt olum devresindeki ayçiçeği ekili bazı tarlalar kurudu. Bu kuraklık nedeniyle tarlalarda toprak çatlarken, ayçiçeği bitkilerinin gelişimi durma noktasına geldi.

Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yalçın Kaya, ayçiçeği tarımında önemli bir dönem olan süt olum devresinin artan sıcaklıklardan olumsuz etkilendiğini vurguladı. Ayçiçeği bitkisinin bu dönemde serin hava ve rüzgar gereksinimi olduğunu belirtti. Aşırı sıcakların verimi %30-40 oranında düşürebileceğini ifade etti. Kaya, küresel ısınma gibi faktörlerin tarım üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle kışların kısalıp, ekim zamanlarının öne çekilmeye başladığını, bu durumun buğday ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin ekim dönemlerini etkilediğini söyledi.