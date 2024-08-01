İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e yayınında carry trade uygulaması ve dış ticaret verileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Eğilmez, carry trade ile yüksek faiz ödemelerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini ele alırken, dış ticaretin 2024 yılının ilk yarısındaki gelişmeleri üzerine yorumlarda bulundu.

Carry Trade ve faiz politikası

Carry Trade Uygulaması: Eğilmez, Türkiye’nin carry trade uygulamasının maliyetlerine dikkat çekti. "Şu anda carry trade ile yıllık yüzde 50 civarında faiz ödüyoruz" diyen Eğilmez, faizin yavaş yavaş düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Eğilmez, “Carry trade ile para kazanma olayını yavaş yavaş bitireceğimizi göstermemiz lazım, yanına da yapısal reformları koymamız lazım” şeklinde konuştu.

Faiz Politikası: Faizlerin kademeli olarak düşürülmesi gerektiğine dikkat çeken Eğilmez, "Yüzde 10 dolar faizi veriyoruz, tehlikeli olan bu. Faizi yavaş yavaş düşürmemiz lazım. 50'den 40'a inerek değil, 49'a, 48'e" şeklinde ifadelerde bulundu. Bu adımların, ülkenin carry trade uygulamasını azaltmasına yardımcı olacağını belirtti.

Dış ticaret verileri ve ihracat performansı

2024 İlk Yarı Dış Ticaret Tablosu: Eğilmez, 2024 yılının ilk 6 ayında dış ticaret verilerini değerlendirdi. "Rakamlara bakınca ihracatın iyiye gittiğini, ithalatın düştüğünü görüyoruz" diyen Eğilmez, altın ithalatı kısıtlamaları ile birlikte altın girişinin devam ettiğini belirtti. "İhracatın ithalatın karşılama oranını yükselmesi moral verici, cari açığı düşürücü etki yaratıyor" şeklinde konuştu.

İhracat ve Kur Etkileri: Eğilmez, kurun yükselerek ihracatı teşvik eden bir sistemin mevcut olduğunu, ancak kurun bu şekilde gitmeyişinin ihracatçıları sıkıntıya sokabileceğini ifade etti. "Kur biraz kıpırdasa da trend değişikliği yok. İhracatçı şikayetçi bundan" dedi.

Yapısal Reformlar: Eğilmez, yapısal reformların Türkiye ekonomisinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. “Yapısal reformlara başlayıp takvim açıklasak bu fonları yine çekebiliriz” diyen Eğilmez, reformların ekonomik iyileşme için kritik olduğunu belirtti.