Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ateş, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramın barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni etti.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Başkan Ateş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mübarek Kurban Bayramı'na erişmenin sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Kurban Bayramı, paylaşmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği kutsal bir zamandır. Bu özel günlerde, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirerek, birbirimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini bir kez daha hatırlıyoruz."

Başkan Ateş, bayramın manevi değerlerine vurgu yaparak, "Kurban Bayramı'nın manevi atmosferi, hepimizi bir araya getirerek, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamında buluşturur. Bu bayramda, büyüklerimizi ziyaret ederek onların hayır dualarını almak, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak, komşularımızla ve sevdiklerimizle bayramlaşmak, toplumsal huzurun ve barışın sağlanmasında önemli rol oynar. Bu vesileyle, bayramın getirdiği sevinç ve mutluluğu hep birlikte paylaşmak daha da anlamlı hale gelmektedir," dedi.

Başkan Ateş, tüm İslam alemine hitap ederek, "Bu vesileyle, başta Kahramanmaraşlı hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun," ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.