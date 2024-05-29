2024 Kurban Bayramı öncesi, kurbanlık fiyatları araştırılmaya başlandı. Yükselen et fiyatları, kurbanlık fiyatlarını da etkiledi. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde fiyatlar dikkat çekiyor.
İstanbul'da kurbanlık fiyatları:
- Büyükbaş hayvanlar: 80.000 TL - 160.000 TL
- Küçükbaş hayvanlar: 7.000 TL - 18.000 TL
- Büyükbaş canlı kilo fiyatı: 280 TL - 340 TL
- Küçükbaş canlı kilo fiyatı: 250 TL - 300 TL
- Hisse fiyatları:
- Küçükbaş: 13.000 TL - 20.000 TL
- Büyükbaş: 20.000 TL - 30.000 TL
Ankara'da kurbanlık fiyatları:
- Büyükbaş hayvanlar: 90.000 TL - 120.000 TL
- Küçükbaş hayvanlar: 8.000 TL - 14.000 TL
- Hisse fiyatları (20-25 kg): 14.000 TL - 16.000 TL
Anadolu'da canlı kilo fiyatları:
- Tosun: 280 TL/kg
- Düve: 270 TL/kg
- İnek: 250 TL/kg
- Dişi koyun: 250 TL/kg
- Koç: 280 TL/kg
Kesim ve işlem ücretleri:
- Büyükbaş kesim: 5.000 TL
- Küçükbaş kesim: 1.500 TL
- Söküm: 3.000 TL
- Paylama: 2.000 TL
- Et çekme: 15 TL/kg
İllere göre ortalama kurbanlık fiyatları:
2024 yılı itibarıyla ortalama kurbanlık fiyatları aşağıdaki gibi:
- Büyükbaş (Dana): 80.000 TL - 300.000 TL
- Büyükbaş (Düve): 90.000 TL - 250.000 TL
- Küçükbaş (Koç): 8.400 TL - 18.500 TL
- Küçükbaş (Koyun): 7.400 TL - 15.500 TL
- Kurban hissesi: 18.000 TL - 30.000 TL
Fiyatlar neye göre değişiyor?
Kurbanlık fiyatları, hayvanın cinsine, kilosuna, beslenme şekline ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca, kurbanlık pazarındaki arz-talep dengesi de fiyatları etkiliyor.
Editör: Nisan Güçlü