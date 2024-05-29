2024 Kurban Bayramı öncesi, kurbanlık fiyatları araştırılmaya başlandı. Yükselen et fiyatları, kurbanlık fiyatlarını da etkiledi. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde fiyatlar dikkat çekiyor.

İstanbul'da kurbanlık fiyatları:

Büyükbaş hayvanlar: 80.000 TL - 160.000 TL

Küçükbaş hayvanlar: 7.000 TL - 18.000 TL

Büyükbaş canlı kilo fiyatı: 280 TL - 340 TL

Küçükbaş canlı kilo fiyatı: 250 TL - 300 TL

Hisse fiyatları: Küçükbaş: 13.000 TL - 20.000 TL Büyükbaş: 20.000 TL - 30.000 TL



Ankara'da kurbanlık fiyatları:

Büyükbaş hayvanlar: 90.000 TL - 120.000 TL

Küçükbaş hayvanlar: 8.000 TL - 14.000 TL

Hisse fiyatları (20-25 kg): 14.000 TL - 16.000 TL

Anadolu'da canlı kilo fiyatları:

Tosun: 280 TL/kg

Düve: 270 TL/kg

İnek: 250 TL/kg

Dişi koyun: 250 TL/kg

Koç: 280 TL/kg

Kesim ve işlem ücretleri:

Büyükbaş kesim: 5.000 TL

Küçükbaş kesim: 1.500 TL

Söküm: 3.000 TL

Paylama: 2.000 TL

Et çekme: 15 TL/kg

İllere göre ortalama kurbanlık fiyatları:

2024 yılı itibarıyla ortalama kurbanlık fiyatları aşağıdaki gibi:

Büyükbaş (Dana): 80.000 TL - 300.000 TL

Büyükbaş (Düve): 90.000 TL - 250.000 TL

Küçükbaş (Koç): 8.400 TL - 18.500 TL

Küçükbaş (Koyun): 7.400 TL - 15.500 TL

Kurban hissesi: 18.000 TL - 30.000 TL

Fiyatlar neye göre değişiyor?

Kurbanlık fiyatları, hayvanın cinsine, kilosuna, beslenme şekline ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca, kurbanlık pazarındaki arz-talep dengesi de fiyatları etkiliyor.