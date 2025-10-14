“Dün akşam ev hapsiyle serbest kalan İzmir İl Başkanımız cezaevine konuldu. Şimdi biz kalkıp il kongresi yapıp cezaevindeki arkadaşımızın yerine ‘sen geçeceksin, ben geçeceğim’ yarışı mı yapalım? Bütün İzmir örgütü dedi ki ‘Yapmayalım. İl başkanımızın arkasında duralım. O çıktıktan sonra bakarız.’ Bu tavırla hem CHP ailesiyle gurur duyduk hem de kendi ailesi memnun oldu,” dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili’nin yaptığı bir açıklamaya da tepki gösteren Özel, isim vermeden vekili sert sözlerle eleştirdi.

“AK Parti İzmir Milletvekili çıkıp konuşuyor. ‘Acaba bu olaylar İzmir İl Başkanı’na sus payı mı?’ diyor. ‘Yanımda methiyeler düzüyordu, İzmir’de birlikteyiz, Şenol Başkan da iş insanı…’ diye anlatıyor. Ama ne zaman ki arkadaşımız hapse düştü, ilk tekmeyi vuran yine o oluyor,” ifadelerini kullandı.

Özel, iktidarın sadece siyasi rakiplerine değil, toplumun farklı kesimlerine de aynı refleksle yaklaştığını belirterek şunları ekledi:

“Emekliye de, çalışana da, hapisteki Ekrem Başkan’a da, belediye başkanlarımıza da, siyasi tutuklulara da… Her ne sebeple olursa olsun bir şekilde hapse düşene tekme vuran bu iktidar anlayışına yazıklar olsun.”

Konuşmasının sonunda mücadele mesajı veren Özel, her sabah ülkenin haksızlığa uğrayanları için ayağa kalktığını vurguladı.

“Her sabah, her sabah ben yatakta değil, yerdekini tekmeleyenlere haddini bildirmek için kalkıyorum. Kalkmaya da devam edeceğim,” dedi.

İzmir’de bazı belediye iştirakleri ve kooperatiflerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da gözaltına alınmış, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aslanoğlu, geçtiğimiz gün mahkeme kararıyla ev hapsine alınmıştı. CHP İzmir örgütü ise bu süreçte kongre takvimini askıya alarak Aslanoğlu’nun görevine destek vermişti.

Özgür Özel’in grup konuşmasındaki sert çıkışı, hem İzmir’deki yargı sürecine hem de AK Parti cephesinden gelen siyasi açıklamalara bir yanıt niteliği taşıdı. Özel’in “ilk tekmeyi o vuruyor” sözleri ise özellikle İzmirli AK Parti milletvekillerine yönelik doğrudan bir siyasi mesaj olarak yorumlandı.