Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre, yapılacak olası bir idari düzenleme ile Türkiye’deki il sayısının 81’den 100’e çıkarılması gündemde.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, “il olacak ilçeler listesi” sosyal medyada ve kamuoyunda büyük ilgi görüyor.

İl olacak ilçeler listesi 2025 (Kulis bilgisi)

Kulislerde yer alan iddialara göre, il yapılması beklenen ilçeler ve olası yeni plaka numaraları şu şekilde:

Plaka No İl Olacak İlçe Bağlı Bulunduğu İl 83 Alanya Antalya 84 Anamur Mersin 85 Cizre Şırnak 86 Çorlu Tekirdağ 87 Edremit Balıkesir 88 Ergani Diyarbakır 89 Ereğli Konya 90 Fethiye Muğla 91 Gebze Kocaeli 92 İskenderun Hatay 93 İnegöl Bursa 94 Kahta Adıyaman 95 Kozan Adana 96 Lüleburgaz Kırklareli 97 Polatlı Ankara 98 Siverek Şanlıurfa 99 Tarsus Mersin 100 Yüksekova Hakkari

Henüz resmi açıklama yapılmadı

İl olacağı öne sürülen bu 18 ilçenin listesi henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Ancak kulislerde, bu ilçelerin nüfus yoğunluğu, ekonomik potansiyeli ve coğrafi konumları nedeniyle il olma kriterlerini karşıladığı ifade ediliyor.

Özellikle Alanya, Gebze, Fethiye ve Çorlu gibi gelişmiş ilçelerin, halihazırda bazı illerden daha yüksek nüfusa sahip olması dikkat çekiyor.

İl sayısı 82’den 100’e mi çıkacak?

Söz konusu düzenlemenin gerçekleşmesi halinde, Türkiye’nin il sayısı 81’den 100’e yükselecek.

Yeni illere ise 83’ten 100’e kadar plaka numaraları verileceği iddia ediliyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda, bu ilçelerin bağlı bulundukları illerden ayrılarak kendi mülki idare yapısına kavuşmaları bekleniyor.

İl olma kriterleri neler?

Bir ilçenin il statüsüne kavuşması için genellikle şu kriterler dikkate alınıyor:

Nüfus yoğunluğu (genellikle 150 binin üzeri),

Ekonomik potansiyel ve sanayi altyapısı,

Ulaşım ağı ve coğrafi konum,

Sosyo-kültürel gelişmişlik düzeyi,

Bağlı bulunduğu ilin merkezine uzaklık.

Bu kriterler göz önüne alındığında Gebze, Alanya, Fethiye, Çorlu ve İskenderun gibi ilçelerin öne çıktığı görülüyor.