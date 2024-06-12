Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanacakİSTANBUL (İGFA) - Yerli üretimin iç pazardaki payının artırılması ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla, Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Obdan Sistem Genel Müdürü Arkın Obdan, 7 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni uygulamada verginin, aracın gümrük vergisi matrahı üzerinden %40 oranındaki tutarı veya adet başına 7.000 Dolar (hangisi yüksekse) olarak belirlendiğini belirten Obdan, “Karar, 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında alındı ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87’nci fasılda yer alan tüm binek otomobilleri kapsıyor. Yeni uygulama, silindir hacmi fark etmeksizin; içten yanmalı motorlu, elektrik motorlu ve hibrit otomobilleri içeriyor. Bu karar yerli üretimimizi korumaya ve iç pazardaki rekabeti artırmaya yönelik olmakla beraber, ABD’nin Çin üretimi elektrikle çalışan arabalara, güneş panellerine ve bataryalara ek vergi getirmesinin ardından geldi.” dedi.

“ÇİNLİ ÜRETİCİLER, PASTADAKİ PAYI KAYBETMEMEK İÇİN TÜRKİYE’DEKİ YATIRIM VE MUTABAKATLARINI HIZLA GERÇEKLEŞTİRMEK ZORUNDA.”

Obdan, Çinli araç üreticilerinin tüm dünyada bu tür vergi duvarları ve teknik engellerle karşılaştığını söyledi. “Bu durum Çin üreticisinin Güney Amerika ve Avrupa gibi yatırım alanlarına yönlenmesini hızlandıracak. Ülkemizde de ciddi pazar payına sahip olan Çinli üreticiler, pastadaki payı kaybetmemek için Türkiye’ye yönelik yatırım ve mutabakatlarını hızla gerçekleştirmek zorunda kalacak.”