Tatilden çektikleri birçok özel kareyi sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, hayranlarını romantizm dolu anlarıyla büyüledi.

İlayda Alişan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile birlikteliğiyle dikkat çeken Alişan, bu kez İtalya'nın romantik atmosferinde tatil keyfi yaşadı.

Aşk dolu paylaşım

Çift, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini İtalya'daki anılarına ortak etti. İlayda Alişan, paylaşımlarına "Coldplay, dondurma ve biraz daha Roma" notunu düşerken, Oğulcan Engin ise "Siyah Beyaz fotoğraflar... Rengarenk Anılar" ifadelerini kullandı.

İtalya tatillerinde çifti Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ile eşi Efe Ceyhun da yalnız bırakmadı.